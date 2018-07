Die Reihe vermittelt die allgemein akzeptierten Standards in der Diagnostik und Therapie einzelner psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter. Ziel ist es, dem Therapeuten Hilfsmittel zur Umsetzung dieser Standards an die Hand zu geben.

Die Bände orientieren sich an den Diagnostik- und Therapieleitlinien nationaler und internationaler Fachorganisationen (z.B. Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry).

Bei der Beschreibung der Diagnostik und Therapie wird ein multimodaler Ansatz verfolgt. Über spezifische Therapieschulen hinweg werden bei den einzelnen Störungsbildern verschiedene psychotherapeutische Ansätze und Methoden unterschiedlich gewichtet dargestellt. Kognitiv-behaviorale Interventionen stellen für die meisten Störungsbilder den Schwerpunkt der psychologischen Therapieverfahren dar.