Anlässlich des 200. Geburtstags von Florence Nightingale wird weltweit das Jahr der Pflegenden und Hebammen gefeiert. Die Pflege hat gute Gründe zum Feiern. Zum einen ihre Wegbereiterin Florence Nightingale, die maßgeblich zur Berufsentwicklung der Pflege beigetragen hat, die selbst als Rollenmodell einer statistisch versierten Pflegeforscherin gedient hat, die früh die Bedeutung der Hygiene und einer gesundheitsförderlichen Umgebung betont hat und die geklärt hat, dass Pflegefachpersonen mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung, ihrer Haltung und ihrer Menschlichkeit den kleinen Unterschied in der Gesundheitsversorgung ausmachen. Zum anderen hat jede Pflegeperson gute Gründe sich selbst in ihrer Rolle zu feiern. Dort wo sie als gute Pflegefachfrau und guter Pflegefachmann im Dienste der Gemeinschaft steht und „just a nurse“ ist, wie Buresh & Gordon es 2006 so treffend beschrieben haben*.

* Buresh, J. & Gordon, S. (2006). Was Pflegende öffentlich kommunizieren müssen. Bern: Huber.