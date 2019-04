Wenn Menschen mit Demenz im Lauf Ihrer Erkrankung immer mehr an Entscheidungsfähigkeit, Gedächtnis, Handlungsfähigkeit, Orientierung, Selbstbild und Stresstoleranz verlieren, bleibt als letzter Halt ihr Gegenüber und eine tragende Beziehung und Bindung, die dem Menschen mit Demenz Halt und Orientierung gibt. Diese zentrale Bedeutung der Beziehungsarbeit und -gestaltung hat das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP, www.dnqp.de) erkannt und zum Gegenstand des Expertenstandards „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ gemacht. Dieser klärt auf den Ebenen der Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität, wie eine gelingende Beziehungsarbeit mit Menschen mit Demenz aussehen kann und sollte. Detailliert wird beschrieben, wie Pflegende den Unterstützungsbedarf von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen einschätzen, erkennen und verstehen können. Konkret wird beschrieben, wie Pflegende Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen informieren, anleiten und beraten können und welche beziehungsfördernden Angebote Wirksamkeit aufweisen. Kritisch bewertet der Expertenstandard, wie wirksam einzelne Interventionen im Rahmen der Beziehungsgestaltung sind. Die Palette reicht dabei von Gedächtnisstützen und Geschichtenerzählen über Konversation, Kunst, Musik, Puppen, Reminiszenz, Snoezelen, Sozial-Roboter, Tanz, Technik, Theater und Tiere bis hin zur Gestaltung von Umgebung und sozialen Interaktionen.

