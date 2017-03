DSM-5 Online-Material

Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5®

Deutsche Ausgabe herausgegeben von Peter Falkai und Hans-Ulrich Wittchen,

mitherausgegeben von Manfred Döpfner, Wolfgang Gaebel, Wolfgang Maier, Winfried Rief, Henning Saß und Michael Zaudig



Göttingen: Hogrefe, 2015

ISBN: 978-3-8017-2599-0

In Entwicklung befindliche Instrumente

Für Forschungszwecke und klinische Evaluation stellt die APA eine Reihe von in Entwicklung befindlichen Instrumenten zur Verfügung, die in Teil III des DSM-5 vorgestellt werden. Diese Erhebungsinstrumente wurden für den Einsatz beim Erstinterview des Patienten sowie zur Überprüfung des Behandlungsverlaufs entwickelt. Sie können gewinnbringend in der Forschung und Evaluation eingesetzt werden, um die klinische Urteilsbildung zu verbessern, sollten aber nicht die alleinige Basis für eine klinische Diagnosestellung bilden.







World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) Verfügbar unter www.who.org





Persönlichkeitsinventare:





Weitere Erhebungsverfahren in englischer Sprache sowie Informationen zum DSM-5 sind verfügbar unter www.psychiatry.org/dsm5

Erratum

Auf Seite 1080 hat sich ein Fehler bei der Übersetzung der vorgeschlagenen Kriterien für die „Störung durch eine Anhaltende Komplexe Trauerreaktion“ eingeschlichen. Bei Kriterium C muss es eingangs „mindestens sechs Symptome“ anstatt „mindestens ein Symptom“ heißen. Wir bitten, dieses Versehen zu entschuldigen.





Die korrekte Übersetzung des ersten Satzes von Kriterium C lautet:



C. Seit dem Todesfall treten an mehr als der Hälfte der Tage mindestens sechs der folgenden Symptome in klinisch bedeutsamem Ausmaß auf und bestehen bei hinterbliebenen Erwachsenen für mindestens 12 Monate und bei hinterbliebenen Kindern für mindestens 6 Monate fort.