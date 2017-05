Dr. Michael Marwitz

ist Leiter Therapie des Fachzentrums Psychosomatik in der Schön Klinik Roseneck.



Seit 2001 ist er Supervisor und Dozent an verschiedenen Verhaltenstherapieinstituten.

Seine Arbeitsschwerpunkte sind Gruppentherapien und die Behandlung von Persönlichkeitsstörungen. ist Leiter Therapie des Fachzentrums Psychosomatik in der Schön Klinik Roseneck.

Seit 2001 ist er Supervisor und Dozent an verschiedenen Verhaltenstherapieinstituten.



Seine Arbeitsschwerpunkte sind Gruppentherapien und die Behandlung von Persönlichkeitsstörungen.