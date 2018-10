Hogrefe wächst rasant. Allein in den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der Mitarbeiter am Standort Göttingen weit mehr als verdoppelt. Ein Ende dieses Wachstums ist nicht in Sicht. Parallel dazu wächst die Gruppe auch international stetig. So ist der Verlag bereits an 15 Standorten weltweit präsent: in dreizehn europäischen Ländern sowie in den USA und Brasilien. Jüngst hinzugekommen sind die Tochterunternehmen in Spanien und Portugal: „Mit der Erweiterung der Hogrefe Gruppe durch die Verlagsaktivitäten von TEA und CEGOC dürfen wir uns heute mit Sicherheit als die Nr. 1 der Psychologieverlage in Europa ansehen“, sagt G.-Jürgen Hogrefe. Trotz des internationalen Wachstums bleibt der Verlag mit dem Stammhaus in der Merkelstraße und dem modernen Logistikzentrum in der Herbert-Quandt-Straße dem Standort Göttingen treu: „Wir sind ein Familienunternehmen, das auch in Zukunft von Göttingen aus geleitet werden wird“, so der Geschäftsführer.

Neben 2.400 Büchern in elf Sprachen, 1.600 eBooks und 41 Fachzeitschriften hat der Verlag 2.000 psychologische Testverfahren in 19 Sprachen im Programm, die beispielsweise in der klinischen Diagnostik, im Bildungsbereich und im Personalwesen Anwendung finden. Bereits 1953 bringt der Verlag den ersten Test auf den Markt – im Jahr darauf wird die Testzentrale als Vertriebsorganisation gegründet. Wenngleich auch heute noch viel mit ,Papier und Bleistift’ getestet wird, der Trend geht zur digitalen Nutzung, wofür Hogrefe eine eigene Plattform entwickelt hat – das webbasierte Hogrefe Testsystem (HTS 5). Seit 2012 ist Hogrefe auch als Consulting Unternehmen zum Einsatz der Testverfahren im Human Resources Management tätig. Zudem bietet der Verlag Seminare, Webinare und Inhouse-Schulungen an.