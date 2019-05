Kreativität ist die Grundlage von Innovation. In wie weit machen sich Unternehmen das kreative Potential ihrer Mitarbeiter strategisch zu nutze?

Kreativität ist seit Beginn ihrer systematischen Erforschung ein großes Thema in Unternehmen. So sind etwa die meisten der sogenannten Kreativitätstechniken in angewandten Unternehmens- und Marketingkontexten entwickelt worden. Kreativitätsfördernde Arbeits- und Strukturbedingungen gehören zu den Zielen eines innovativen Organisations- und Unternehmensklimas auf allen Ebenen, deren Vernetzung und Konsistenz betont wird.

Welche Rolle spielen Kreativitätstest bei der Personalauswahl?

In Abhängigkeit von Arbeitsplatzmerkmalen gehört die Kreativitätsdiagnostik zum integralen Standard moderner Personalauswahlverfahren. Neben Tests zum divergenten Denken und Handeln werden Selbstauskünfte zu Persönlichkeitsmerkmalen und Interessen, darauf bezogene Fremdbeurteilungen, simulationsorientierte Verfahren (z.B. Arbeitsproben, Probevorträge vor Ort) und Biografie-orientierte Verfahren (z.B. Schul-, Examens- und Arbeitszeugnisse, Publikationen, Patente und andere Arbeitsbeispiele) eingesetzt.

Wie sieht das im Bildungsbereich aus, beispielsweise an Schulen und Universitäten?

Mit Ausnahme der Hochbegabungsforschung und -förderung kommt der Kreativitätsdiagnostik aktuell in den deutschsprachigen Ländern im Bildungsbereich eher eine marginale Rolle zu. Anders ist dies in der internationalen, vor allem der angloamerikanischen grundlagen- und anwendungsorientierten Forschung der Pädagogischen Psychologie und der Entwicklungspsychologie. Dies kovariiert damit, dass die Pädagogische Psychologie vor allem in den angloamerikanischen Ländern weniger in einer interdisziplinären Bildungsforschung aufgegangen ist und ihr Profil kontinuierlichem in einem erheblichen Umfang erhalten hat.

Was bringen Kreativitätstechniken wie beispielsweise Brainstorming?

Kreativitätstechniken können punktuell und situationsbezogen dazu beitragen, den Assoziationsraum zu erweitern. Gerade in der Ideenfindungsphase können sie sowohl beim Einzelnen als auch in der Kleingruppe, in Arbeitsteams und Besprechungen Denkknoten lösen helfen. Eine allgemeinere kreativitätsfördernde Wirkung kann nur dann erwartet werden, wenn Kreativitätstechniken in umfassendere Kreativitätstrainings oder innovationsfreundliche Organisationsstrukturen eingebettet sind.

Macht Kreativität glücklich?

Ja, zumindest in bestimmten Phasen des kreativen Schaffens – etwa in der Phase des freien, selbstbestimmten Suchens nach Lösungsideen und des Ausprobierens, vor allem aber in der „Illuminationsphase“, in der nach mehr oder weniger langer Beschäftigung mit einem Problem, der Distanzierung von ihm und der Zuwendung zu anderen Dingen, der Rückbesinnung auf das Problem, der erneuten Distanzierung etc. die Lösung im Sinne eines Aha-Erlebnisses aufblitzt, gefasst und elaboriert, schließlich auf ihre Umsetzbarkeit positiv geprüft wird.

Die Befundlage weist zudem darauf, dass Kreativität positiv mit Indikatoren der Lebenszufriedenheit, der Selbstverwirklichung und seelischen Gesundheit korreliert ist.

Gesteigert wird das Glücksgefühl, wenn die Idee vom sozialen Umfeld begrüßt wird. Dies muss allerdings leider nicht immer der Fall sein, da wirklich neue Ideen den Konventionen widersprechen können, nicht konform mit dem Gewohnten gehen, ihr Überraschungswert zu hoch ist und verwirren kann.

Herr Professor Krampen, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.