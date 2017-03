Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Merkelstraße 3

37085 Göttingen, Germany

Tel. +49 551 999 50 0

Fax +49 551 999 50 111

verlag(at)hogrefe.de

Geschäftsführung:

Dr. G.-Jürgen Hogrefe



Amtsgericht Göttingen HRA 3361

UST-ID: DE 160968622



Mitglied im Börsenverein

des Deutschen Buchhandels e.V.

Verkehrs-Nr. 16 788



Beachten Sie bitte auch unsere Kontaktinformationen.





Information zur alternativen Streitbeilegung nach der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und Rat und § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Online-Plattform als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten unter diesem Link http://ec.europa.eu/consumers/odr zur Verfügung.

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und grundsätzlich nicht bereit. Für erste Fragen zu einer möglichen Streitschlichtung stehen wir Ihnen unter verlag@hogrefe.de zur Verfügung.

Haftungshinweis

Diese Website wird regelmäßig überarbeitet und aktualisiert, um Ihnen richtige und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen. Dennoch können wir keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden übernehmen, die aufgrund von auf dieser Website bereitgestellten Informationen entstehen, es sei denn, die Schadensursache beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.



Texte, Bilder, Grafiken sowie Layout dieser Seiten sind urheberrechtlich geschützt.



Die Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG haftet nicht für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos.



Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.



Der Hogrefe Verlag gewährleistet nicht, dass das Angebot zu bestimmten Zeiten zur Verfügung steht. Störungen, Unterbrechungen oder ein etwaigen Ausfall des Online-Angebots schließt der Hogrefe Verlag nicht aus. Die Server vom Hogrefe Verlag werden regelmäßig sorgfältig gesichert. Soweit Daten an den Hogrefe Verlag - gleich in welcher Form - übermittelt werden, wird Ihnen empfohlen, Sicherheitskopien zu fertigen. Eine Haftung vom Hogrefe Verlag für Datenverluste ist ausgeschlossen. Der Hogrefe Verlag behält sich vor, diesen Service jederzeit zu ändern, zu erweitern, zu beschränken oder ganz einzustellen, oder Daten jederzeit und ohne weitere Mitteilung zu löschen. Sie haben keinen Anspruch auf Veröffentlichung.



Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung.