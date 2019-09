Was ist die NCDB?

Die Pflegeklassifikationsdatenbank basiert auf den deutschsprachigen Ausgaben der Standardwerke Pflegediagnosen und Pflegemaßnahmen von Marilynn E. Doenges, der NIC-Pflegeinterventionsklassifikation und der NOC-Pflegeergebnisklassifikation und vereint diese in einem einzigen Produkt. Aber nicht nur das – die NCDB enthält alle notwendigen Verknüpfungen der Inhalte untereinander. Dies vereinfacht eine Einbindung in Ihr Arbeitsmittel stark!

Wieso benötige ich die NCDB?

Sie haben einen hohen Anspruch an die Qualität Ihrer Pflegedienstleistungen? Sie arbeiten evidenzbasiert? Sie möchten möglichst wenig Zeit für die Dokumentation aufwenden, um mehr Zeit für die Pflege zu haben? Dann benötigen Sie die NCDB. Einmal in Ihr Pflegedokumentationssystem eingebunden, sind die Inhalte für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per Mausklick verfügbar.

Was erhalte ich genau?

alle Pflegeziele und Pflegemaßnahmen von Doenges

alle 554 NIC-Pflegeinterventionen

über 10'000 Pflegeaktivitäten

alle 385 NOC-Pflegeergebnisse

die Möglichkeit zur Verknüpfung mit NANDA International

Schlüsselinterventionen für rund 50 Pflegefachbereiche

Angaben zum Zeitaufwand und zur notwendigen Qualifikation für einzelne Interventionen

Und das alles untereinander vernetzt und in einer XML-Datenbank aufbereitet!

Wo erhalte ich die NCDB?

Für ein maßgeschneidertes Angebot wenden Sie sich bitte direkt über untenstehendes Kontaktformular oder per Mail an ncdb@hogrefe.ch an uns. Die NCDB ist auch in führenden europäischen Softwaresystemen zur Pflegedokumentation erhältlich.