Bücher Pflege

Endlich liegt mit der sechsten, vollständig überarbeiteten und erweiterten Auflage von Doenges Pflegediagnosen und Pflegemaßnahmen das wichtigste Fachbuch für das Pflegeprozess-Puzzle mit Pflegediagnosen, -zielen und Pflegemaßnahmen vor.

Alles was Recht ist im Schweizer Haftungs- und Arbeitsrecht bringt der Jurist Christian Peter in Rechtskunde kompakt auf den Punkt. Ein stabiles Fundament der Grundlagenentwicklung von Pflege und Therapie gießt der Pflegewissenschaftler Johann Behrens in seiner Theorie der Pflege und Theorie. Wer selbst sein/e eigene Unternehmer/in sein und Entrepreneurship-Fähigkeiten in sich entdecken und entwickeln möchte, findet Anregungen im Fachbuch Entrepreneurship in der Gesundheitswirtschaft.

Auch Menschen mit einer Demenz können nicht nicht kommunizieren - finden Svenja Sachweh und Maggie Ellis. Sie zeigen, wie Pflegende gekonnt mit demenzkranken Menschen verbal und nonverbal kommunizieren können. So vielversprechend wie der Titel Wenn es Schokolade regnet sind auch die 99 Ideen der niederländischen Aktivierungsfachfrau Sarah Zoutewelle zur Aktivierung und sinnstiftenden Beschäftigung von Menschen mit Demenz. Die zweite Auflage von Herausforderndes Verhalten bei Menschen mit Demenz wird schon sehnsüchtig erwartet und erscheint in Kürze.

Inspirieren Sie sich mit unseren Fachtiteln und erleichtern Sie Ihre pflegerische Arbeit in Praxis, Lehre und Leitung.