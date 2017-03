Die demografische Entwicklung verlangt neue Forschungsergebnisse und neues gerontologisches Wissen zu generieren, umzusetzen und zu testen. Die neue Fachzeitschrift «Angewandte GERONTOLOGIE Appliquée» transferiert dieses Wissen in die gerontologische Praxis und fördert multidisziplinäre Zusammenarbeit. Sie schliesst die Lücke einer Fachzeitschrift für angewandte Gerontologie im deutschsprachigen Raum und der Romandie. Die Zeitschrift spricht Fachleute im Arbeitsfeld Alter an und wendet sich an Studierende und Berufstätige, die in ihrem Berufsalltag mit Fragen rund ums Alter konfrontiert werden. Die Autoren und Autorinnen sind erfahrene Fachfrauen und -männer aus dem Berufsfeld der Angewandten Gerontologie.

Le développement démographique exige de générer, mettre en oeuvre et tester les nouveaux

résultats de la recherche et les nouvelles connaissances gérontologiques. La nouvelle revue spécialisée, «Angewandte GERONTOLOGIE Appliquée», permet de transmettre ce savoir vers la pratique gérontologique et stimule la collaboration multidisciplinaire. Elle comble le vide existant d‘une revue spécialisée de gérontologie appliquée dans la région germanophone et la Romandie. La revue est destinée aux spécialistes de l‘âge en tant que domaine de travail et s‘adresse tant aux étudiants qu‘aux professionnels confrontés aux questions de l‘âge dans leur travail quotidien. Les auteurs et auteures sont des professionnels expérimentés du domaine de la gérontologie appliquée.