Die Zeitschrift stellt aktuelle und wissenschaftliche Themen zu Green Care verständlich dar und bietet mit Tipps, Best-Practice-Beispielen und Porträts bekannter Fachpersonen sowie Interviews, Buchbesprechungen und einem Serviceteil einen fundierten Einblick in die Praxis. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Themen der Umweltbildung gelegt.

Der junge, fachübergreifende Wissenschaftsbereich Green Care, der die heilende und wohltuende Wirkung von Tieren, Pflanzen und Natur auf den Menschen einsetzt und fördert, wächst stetig und gewinnt in allen europäischen Ländern zunehmend an Bedeutung. Die Zeitschrift Green Care verbindet verschiedene Berufsgruppen durch gemeinsames Interesse an Mensch, Natur und Umwelt und bietet ein Forum für internationale Veranstaltungen und Termine.

Die Zeitschrift erschien ab 2010 in loser Folge in der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien. Durch die Zusammenarbeit mit unserem Verlag wurde sie inhaltlich, umfangmässig und gestalterisch ausgebaut.

Ab 2017 wird die Zeitschrift Green Care wieder direkt in der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik produziert und publiziert. Für alle Anliegen (z.B. Bestellung eines Abonnements oder Veröffentlichung eines Artikels) wenden Sie sich bitte direkt an dorit.haubenhofer[at]agrarumweltpaedagogik.ac.at.