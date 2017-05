Psychologische Rundschau

In einem der nächsten Hefte der "Psychologischen Rundschau" wird eine Stellungnahme zur Lage des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Psychologie, verfasst von Frau Rentzsch, Frau Harzer und Frau Wolter für die Vertreterinnen und Vertreter der Jungmitglieder in der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, erscheinen und in einem Diskussionsforum diskutiert werden. Diskussionsbeiträge, die vom Umfang her 6.000 Zeichen (mit Leerzeichen) nicht überschreiten sollten, können bis zum 21.06.2017 unter klauer(at)psychologie.uni-freiburg.de eingereicht werden. Ich werde nur solche Diskussionsbeiträge veröffentlichen, die über die bereits vorliegenden Beiträge hinaus noch neue Aspekte beleuchten.

Christoph Klauer

