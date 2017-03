Psychologie für die Gesellschaft

Auf dem Weg zu einem inklusiven Bildungssystem gibt es in Zukunft noch viel zu tun. Die Entwicklung im gemeinsamen Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit anderen Förderbedarfen als der Lernbehinderung muss systematisch in den Blick genommen, die Aus- und Weiterbildung der Akteure für Inklusion vorangetrieben und Diagnoseprozesse müssen vereinheitlicht werden. Forschungsansätze müssen der Komplexität der Interaktionen von Personen- und Umweltbedingungen gerecht werden. Hochschulen und Wirtschaft müssen sich dem Inklusionsgedanken öffnen, um lückenlose Bildungskarrieren für alle Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten.

Die Frage, die sich für die psychologische Forschung stellt, ist, wie die Akteure im Schulsystem Inklusion erleben, um Ansatzpunkte für die gelingende Umsetzung des politisch gewollten Prozesses zu erhalten. In der Forschung wurde bislang vor allem betrachtet, wie sich die Lernleistungen, das schulische Selbstkonzept und das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht im Vergleich zum segregierten Unterricht entwickeln. Darüber hinaus wurden Einstellungen von Eltern und Lehrkräften zum gemeinsamen Unterricht untersucht. Die Ergebnisse aus früheren regional begrenzten Studien der 80er Jahre und neueren umfassenderen Studien weisen darauf hin, dass es für Kinder und Jugendliche mit Lernbehinderungen für ihre Leistungen vorteilhaft ist, wenn sie integrativ beschult werden. In Bezug auf ihre soziale Integration sind die Befunde gemischt. Sie machen aber deutlich, dass die Aktivität der Lehrkraft gerade für die soziale Integration eine große Rolle spielt. Eltern und Lehrer sind grundsätzlich der Integration eher positivgegenüber eingestellt, sehen aber deutlichen Bedarf für die Ausbildung der Akteure für den gemeinsamen Unterricht und an personellen Ressourcen.

Seitdem in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention 2009 ratifiziert worden ist, hat die Diskussion um ein „inklusives Bildungssystem“ deutlich an Fahrt aufgenommen. Dabei ist das Verständnis davon, was Inklusion bedeutet, durchaus nicht einheitlich. Für die einen bedeutet Inklusion, dass Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gemeinsam in Regelschulen unterrichtet werden. Für andere ist Inklusion erst realisiert, wenn allen Lernenden gleiche Bildungschancen unabhängig von ihren Voraussetzungen und Lebenslagen eröffnet werden und dabei auf eine Etikettierung als behindert verzichtet werden kann, weil jede/r individuell gefördert wird. Inklusion ist eine große Herausforderung für ein leistungssegregiertes Bildungssystem, das auf der Idee von leistungshomogenen Lerngruppen basiert. In Deutschland werden bislang nur etwa 30% der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit Kindern und Jugendlichen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf unterrichtet.

Aus psychologischer Sicht müssen vor allem motivationale und strukturelle Barrieren abgebaut werden, die einer Integration älterer Menschen im Berufsleben und in anderen Lebensbereichen entgegenstehen. Hierzu gehören die aktive Bereitstellung von Möglichkeiten des Engagements für ältere Menschen (ein positives Beispiel ist die Öffnung des Bundesfreiwilligendienstes für alle Altersgruppen), die Abschaffung und Flexibilisierung von Altersgrenzen (insbesondere die tarifvertragliche Festschreibung der Beendigung der Berufstätigkeit mit Erreichen des Ruhestandsalters stellt eine ungerechtfertigte Benachteiligung aus Altersgründen dar und sollte aufgehoben werden) sowie die konsequente Ahndung und Ächtung altersdiskriminierender Praktiken in allen Lebensbereichen.

Rechtsextreme Ablehnungen fremder Gruppen entstehen, wenn Menschen den Eindruck haben, dass fremde Gruppen die materiellen Ressourcen der eigenen Gruppe und wichtige Normen und Werte in Frage stellen. Solche Konkurrenz- und Bedrohungswahrnehmungen gehen in der Regel nicht auf persönliche, sondern vermittelte Erfahrungen zurück. Sie sind u.a. das Ergebnis politischer Auseinandersetzungen und medialer Berichterstattung. Insbesondere solche Personen sind anfällig für solche Berichte, die keine persönlichen Erfahrungen mit „Fremden“ haben und stereotypisierender Berichterstattung hilflos ausgesetzt sind. Das erklärt auch, warum Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus in solchen Regionen besonders hoch sind, in denen keine Einwanderer oder jüdische Menschen leben.

Rechtsextremismus hängt mit Persönlichkeitsmerkmalen zusammen, Rechtsextreme weisen oft hohe Werte in Autoritarismusneigung und Dominanzorientierung auf. D.h., sie übernehmen gesellschaftlichen Konventionen unkritisch, folgen den Anweisungen von für sie wichtigen Führungspersonen, sind bereit, gegen Abweichler mit physischer Aggression vorzugehen, und sehen es als erstrebenswert und natürlich an, zwischen wertvollen und wertlosen Gruppen zu unterscheiden.

Sabina Pauen und Jeanette Roos

Seitdem die Bundesregierung im August 2013 das Recht auf institutionelle Kinderbetreuung auch für Kinder unter drei Jahren rechtlich garantiert, sind Krippen in aller Munde. Sehen die einen in dieser Einrichtung die Rettung für karrierebewusste junger Mütter, so so wittern die anderen eine Gefahr für zarte Kinderseelen. Aber geht es hier tatsächlich darum, das Wohl von Müttern gegen das Wohl von Kindern abzuwägen? Was ist dran, an der weit verbreiteten Vorstellung, eine Krippenunterbringung sei für Kinder unter drei Jahren schädlich? Zu diesem Thema wurde von viel gesagt und geschrieben, aber nur allzu häufig dominieren Vorurteile die gesellschaftliche Diskussion.

In ihrem Beitrag „Wieviel Krippe braucht das Kind?“ beleuchten Sabina Pauen und Jeannette Roos die Frage aus wissenschaftlich-psychologischer Sicht. Beide Frauen lehren und forschen seit über 10 Jahren als Professorinnen in Heidelberg zum Thema frühe Kindheit; sie sind außerdem selbst Mütter. Die Autorinnen stellen neueste Forschungsergebnisse zu der Frage nach den Auswirkungen von Fremdbetreuung auf die kindliche Entwicklung zusammen. Zunächst wird analysiert, was bislang über die Konsequenzen einer Krippenunterbringung für die Eltern-Kind Bindung bekannt ist; anschließend geht es um die Auswirkungen der Fremdbetreuung auf die sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder, bis Pauen und Roos am Ende ihres Beitrags auf die zentrale Frage nach der Qualität der Fremdbetreuung eingehen. Unter Berücksichtigung bislang vorliegender Befunde ziehen die Expertinnen insgesamt eine positive Bilanz für Krippen. Solange die Qualität der Betreuung und die Eltern-Kind Beziehung stimmt, scheinen zarte Kinderseelen also auch dann keinen Schaden zu nehmen, wenn ihre Mütter keine drei Jahre Heim und Herd hüten, sondern eigene Ziele weiterverfolgen. Im Gegenteil: Gemeinsam mit anderen Kindern und mit gut ausgebildetem Fachpersonal den Tag zu verbringen, scheint für viele sogar eine durchaus förderliche Erfahrung zu sein.

