Die Therapeutische Umschau nimmt Sie mit auf eine Tour d'Horizon durch alle Fachgebiete der Medizin. Entdecken Sie Monat für Monat in verständlichen Übersichtsarbeiten den State of the Art eines neuen Schwerpunktthemas.

Renommierte Fachleute aller Disziplinen schreiben für Ärztinnen und Ärzte kompetent, praxisbezogen und umfassend zu ausgewählten Themen der praktischen Medizin in Praxis, Klinik und Weiterbildung. Nicht alltägliche Probleme und neue Therapieformen werden eingehend behandelt.

Wenn Sie den Anschluss auch an andere Bereiche der Medizin nicht verlieren möchten, bietet Ihnen die Therapeutische Umschau die ideale Möglichkeit, auf dem Stand der Dinge zu bleiben und spannende Anregungen für die eigene Arbeit mitzunehmen.

- Jeden Monat ein aktuelles Thema der praktischen Medizin

- Kompakt, interdisziplinär, anwendungsnah

- Geschrieben von renommierten Kollegen aller beteiligten Disziplinen