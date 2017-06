Die Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie A & O stellt anspruchsvolle, innovative Forschung zu arbeits- und organisationswissenschaftlichen Fragestellungen dar, berichtet über aktuelle Methoden- und Instrumentenentwicklung im eignungs-/organisationsdiagnostischen und arbeitsanalytischen Bereich und bietet vielfältige Lösungspotentiale für konkrete betriebspsychologische Fragestellungen. Die Zeitschrift fördert so den wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch und liefert interessante Gestaltungs- und Interventionskonzepte. Sie ist ein wichtiges Informationsmedium für Psychologen in Betrieben, Verwaltungen und Verbänden sowie für Führungskräfte.

Die Herausgeber der Zeitschrift handeln nach den Richtlinien (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) von COPE (Commitee on Publication Ethics).

Die Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie A & O (ISSN 0932-4089) erscheint seit 1956 vierteljährlich.

Die Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie wird über Portico archiviert.

Aims and Scope

The German Journal of Work and Organizational Psychology (ZAO) presents superior/high-quality and innovative research on topics in the area of work science and organizational science. A major focus is on reporting the current trends in the development of methods and instruments in the field of aptitude testing/organizational diagnostics and work analysis and offers diverse solutions to questions raised within industrial psychology. The journal aims to promote scientific collaboration and exchange and provides interesting organizational and intervention concepts. It is an important source of information for psychologists working in companies, administration, and associations as well as for personnel in executive positions.

The journal is edited in accordance with the Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors published by COPE (Commitee on Publication Ethics).

The German Journal of Work and Organizational Psychology (ISSN 0932-4089) has been published quarterly since 1956. ZAO has been publishing articles in English since 2013.

The ZAO is archived with Portico.