Die Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie ist ein anerkanntes Forum für zwei große Gebiete der Psychologie, einem eher grundlagenorientierten und einem vorwiegend anwendungsorientierten. Durch die Verbindung dieser beiden Gebiete versucht die Zeitschrift, den in der letzten Zeit zunehmend zu beobachtenden Separierungstendenzen der Fächer entgegenzusteuern. Die ZEPP richtet sich sowohl an Wissenschaftler als auch an Praktiker. Die Zeitschrift veröffentlicht deutsch- und englischsprachige Originalarbeiten, Kurzartikel und kritische Übersichtsreferate aus dem gesamten Gebiet der Entwicklungspsychologie und Pädagogischen Psychologie. Als Originalarbeiten und Kurzartikel kommen vor allem theoriegeleitete empirische Forschungsbeiträge in Frage, in besonderen Fällen aber auch Beiträge zur Methodenentwicklung, Evaluation und zur Theoriebildung einschließlich Computermodellierung. Unter einer besonderen Rubrik werden kurze Berichte und Mitteilungen aus Forschung, Lehre und Berufspraxis veröffentlicht.

Die Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie (ISSN 0049-8637) erscheint seit 1969 vierteljährlich.

Die Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie wird über Portico archiviert.

The Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie (ZEPP) is a respected forum for two large fields of psychology: theoretical principles and practice. By combining these two fields the journal tries to counteract the recent trend to separate the two areas. As a result, the ZEPP is aimed at both scientists and practitioners. Original articles, short papers, and critical overviews from all areas of developmental psychology and educational psychology are published in German and English. The journal focuses on publishing theoretically based empirical research as original articles and short papers, but in special cases contributions on methodological developments, evaluation, and theory formation, including computer modeling, are also considered. In another section, short reports and announcements from research, education, and professional practice are published.

The Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie (ISSN 0049-8637) has been published quarterly since 1969. ZEPP has been publishing articles in English since 2012.

The Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie is archived with Portico.