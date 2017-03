Interdisziplinäre Zeitschrift für Forschung, Ausbildung und Praxis

Die Zeitschrift Frühe Bildung versteht sich als multidisziplinäres Forum der wissenschaftlichen und praktisch-relevanten Diskussion aller Themen der frühen Bildung einschließlich des Schulübergangs und der Schuleingangsstufe. Sie repräsentiert mit theoretischen und empirischen Beiträgen den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung im Hinblick auf Erziehung, Bildung und Betreuung im Kindesalter.

Aufgegriff en werden Fragen der Professionalisierung von pädagogischen Fachkräften, der organisatorischen Verankerung früher Bildung sowie der individuellen Entwicklung von Kindern in frühen Bildungskontexten. Publiziert werden auch aktuelle Diskurse, Projekte und Innovationen der Frühpädagogik.

Die Zeitschrift wendet sich an WissenschaftlerInnen, an DozentInnen, die in Hochschulen, Fachschulen und Weiterbildungen frühpädagogische Fachkräfte ausbilden und beraten, an Studierende sowie an fachwissenschaftlich interessierte MitarbeiterInnen in Jugendämtern, Kindertageseinrichtungen, Trägerinstitutionen und Grundschulen.

Die Zeitschrift Frühe Bildung (ISSN 2191-9186) startete im Herbst 2011 mit einem Schwerpunktheft

zur Professionalisierung in der Frühpädagogik im Hogrefe Verlag und erscheint seitdem vierteljährlich.

Die Frühe Bildung wird über Portico archiviert.