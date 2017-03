European Journal of Health Psychology

Die Zeitschrift für Gesundheitspsychologie wurde gegründet, um dem raschen Anwachsen gesundheitspsychologischer Forschung sowie deren Relevanz für verschiedene Anwendungsfelder gerecht zu werden. Gesundheitspsychologie versteht sich als wissenschaftlicher Beitrag der Psychologie zur Förderung und Erhaltung von Gesundheit, zur Verhütung und Behandlung von Krankheiten, zur Bestimmung von Risikoverhaltensweisen, zur Diagnose und Ursachenbestimmung von gesundheitlichen Störungen sowie zur Verbessung des Systems gesundheitlicher Vorsorge.

Die Zeitschrift für Gesundheitspsychologie will Theorie und Anwendung psychologischer Ansätze bei der Analyse von Gesundheit und Krankheit fördern. Dazu werden Ergebnisse empirischer bzw. experimenteller Analysen ebenso publiziert wie fundierte, anwendungsorientierte Beiträge, methodische Entwicklungen sowie umfassende, kritische Literaturanalysen.

Die Zeitschrift für Gesundheitspsychologie (ISSN 0943-8149) erscheint seit 1993 vierteljährlich.

Die Zeitschrift für Gesundheitspsychologie wird über Portico archiviert.

The Zeitschrift für Gesundheitspsychologie was founded to provide a platform for the increasing amount of research in the field of health psychology and for its application in a wide range of contexts. Health psychology is a scientific discipline within psychology that aims to promote and preserve health, to prevent and treat diseases, to determine risk behavior, to diagnose and determine the causes of health disorders, and to improve health provision.

The Zeitschrift für Gesundheitspsychologie strives to promote theory and practice in the analysis of psychological approaches to health and disease. The aim is therefore to publish high quality empirical or experimental research as well as sound practice-oriented articles, current methodological developments, and comprehensive critical reviews of the scientific literature.

The Zeitschrift für Gesundheitspsychologie (ISSN 0943-8149) has been published quarterly since 1993.

The Zeitschrift für Gesundheitspsychologie is archived with Portico.