COVID-19-Research

Die gegenwärtige globale Krise bietet Forschenden die besondere Gelegenheit und in gewisser Weise eine Verpflichtung, menschliches Verhalten, Präferenzen und Reaktionsmuster zu untersuchen, um Reaktionen und Bewältigungsmechanismen zu verstehen und damit einen Beitrag zur erfolgreichen Bewältigung dieser und zukünftiger Krisen zu leisten. Hogrefe unterstützt diese Bemühungen, indem wir wissenschaftlich hochwertige digitale Testverfahren anbieten, um verschiedene Aspekte des menschlichen Verhaltens und Denkens zu messen und die Bearbeitung vielseitiger Forschungsfragen zu ermöglichen.

Hogrefe bietet Testverfahren für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an, die helfen Ängste, Kognition, Depressionen, emotionale Belastung und Verarbeitung, Persönlichkeitsmerkmale, PTBS, Selbstwertgefühl und Beurteilungen am Arbeitsplatz und vieles mehr zu identifizieren und zu erfassen. Diese Verfahren können bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Familien und innerhalb von Organisationen eingesetzt werden.

Um gratis Zugang zu diesen oder anderen von Hogrefe veröffentlichten digitalen Testverfahren für Ihre Forschung zu erhalten, füllen Sie bitte den COVID-19-Forschungsantrag aus und senden Sie Ihren Vorschlag per E-Mail an uns. Vorschläge, die eindeutig entwickelt wurden, um das Verständnis der psychologischen Konstrukte und der menschlichen Reaktion in Krisenzeiten zu fördern, werden bevorzugt.

Jetzt beantragen!