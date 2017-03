möchten Sie ein Rezensionsexemplar bestellen?

Senden Sie uns gerne eine E-Mail an press@hogrefe.de oder füllen Sie folgendes Formular aus.



Möchten Sie regelmäßig unsere Vorschauen und Gesamtverzeichnise erhalten? Hier geht’s zum Presseverteiler. Informationen zu unseren Neuerscheinungen finden Sie hier.



Für weitere Fragen oder Informationen und Materialien (z.B. Autorenfotos, Buchcover, Inhaltsverzeichnisse etc. ), wenden Sie sich bitte jederzeit gerne direkt an uns.





Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!



Nadine Teichert & Judith Tings