Pressespiegel

03. September 2016

Raus aus der Uni, rein in den Betrieb - Firmenexkursionen eröffnen Einblicke in die Praxis

Eine Gruppe Psychologie-Studenten konnten sich vor Ort ein Bild unseres Verlagshauses machen

Quelle: Göttinger Tageblatt (Download: PDF-Datei)





18. November 2015

Ausgebootet

Der Europäische Gerichtshof hat die Beteiligung von Verlagen an den Ausschüttungen der Verwertungsgesellschaften für unzulässig erklärt. Wie geht es weiter? Das Börsenblatt hat darüber mit Dr. G.-Jürgen Hogrefe u.a. Vertretern der Verlagsbranche gesprochen.

Quelle: Börsenblatt (Download: PDF-Datei)





19. Juni 2015

Neuer gemeinsamer Markenauftritt in der Hogrefe Verlagsgruppe / Auch Huber heißt jetzt Hogrefe

Die Hogrefe Verlagsgruppe wird künftig alle ihre Tochterfirmen unter dem Namen Hogrefe vereinen.

Quelle: www.buchmarkt.de (Link zur Homepage: www.buchmarkt.de)

Quelle: boersenblatt.net (Link zur Homepage: www.boersenblatt.net)





26. Juni 2015

Wir sind die "Neuen"

Die Mitglieder der Fachausschüsse im Börsenverein für die Amtsperiode 2015-2018 sind in Berlin neu gewählt worden. Dr. G.-Jürgen Hogrefe wurde als Mitglied in den Verleger-Ausschuss gewählt.

Quelle: Börsenblatt (Download: PDF-Datei)





21. Mai 2015

Tiefe Einblicke in die Branche

Günther Oettinger, EU-Kommissar für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft, traf sich mit Mitgliedern das Börsenvereins. Auch Dr. G.-Jürgen Hogrefe war bei dem Treffen in der Osianderschen Buchhandlung in Tübingen dabei.

Quelle: Börsenblatt (Download: PDF-Datei)





08. Dezember 2014

TOPAS – Top Arbeitgeber Südniedersachsen

Die SüdniedersachsenStiftung zeichnet weitere acht Unternehmen zu Top-Arbeitgebern Südniedersachsen aus.

Quelle: Presseinformation der SüdniedersachsenStiftung (Download: PDF-Datei)





10. November 2014

"Lebendiges Denkmal"

Das Göttinger Tageblatt zur Enthüllung der Gedenktafel für Max Raphael und Gertrud Hahn am Haus Merkelstraße 3.

Quelle: Göttinger Tageblatt (Download: PDF-Datei)





08. November 2014

Das Vermächtnis des Max Raphael Hahn – Göttinger Bürger und Sammler

Das Göttinger Tageblatt zum Erscheinen des Buches "Das Vermächtnis des Max Raphael Hahn".

Quelle: Göttinger Tageblatt (Download: PDF-Datei)





19. Juni 2014

PaperC und Hogrefe arbeiten ab sofort zusammen

Das Unternehmen PaperC hat mit dem Hogrefe Verlag einen der führenden Fachverlage für Psychologie und angrenzende Bereiche als neuen Partner gewonnen. Rund 500 aktuelle Titel sowie zahlreiche Neuerscheinungen werden auf PaperC.com erhältlich sein.

Quelle: PaperC.com (Link zu http://blog.paperc.com)





01. Dezember 2013

Unser Fragebogen

Antworten von Dr. G.-Jürgen Hogrefe, Verleger, Hogrefe Verlag Göttingen

Quelle: Fachbuch Journal, Ausgabe 6/2013 (Download: PDF-Datei)





27. Juni 2013

Interview mit Jürgen Hogrefe zum Open-Access-Zweitveröffentlichungsrecht: "Eine Fehlkonstruktion"

Quelle: boersenblatt.net (Link zur Homepage: www.boersenblatt.net)





07. März 2013

Vergriffen und verwaist – Urheberrecht

Quelle: Göttinger Tageblatt (Download: PDF-Datei)





04. März 2013

Gegen die Übermacht der Großverlage

Urheberrecht Forscher müssen in Fachzeitschriften veröffentlichen. Diese sind für Verlage eine gute Einkommensquelle. Nun könnte das Bundesjustizministerium erlauben, dass Artikel auch online publiziert werden. Deutsche Verleger sind entsetzt.

Quelle: Stuttgarter Zeitung (Download: PDF-Datei)





06. Dezember 2012

PFH Private Hochschule Göttingen und Hogrefe Verlag schließen strategische Partnerschaft

Quelle: PFH Homepage (Link zur Homepage www.pfh.de)





11. Oktober 2012

No Money for a Lot of Things

Welche Folgen der Medienwandel für Bibliotheken und Wissenschaftsverlage hat, ...

Quelle: boersenblatt.net (Link zum Online-Artikel)





01. März 2012

Psychologische Kompetenz

Zur Göttinger Publikationslandschaft gehört die Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Quelle: Magazin Lesen (Download: PDF-Datei)





19. April 2012

Atmosphäre der Leichtigkeit

G.-Jürgen Hogrefe treibt den Umbau des klassischen Buchverlags zu einem Fachinformationsanbieter voran – und hat auch bei der Einrichtung des neuen Verlagssitzes viel Geschick bewiesen.

Quelle: Börsenblatt (Download: PDF-Datei)





03. Juli 2009

Hogrefe investiert in Göttingen 7,4 Millionen Euro

Psychologie-Verlag erwirbt Häuser / Merkelstraße, Herzberger Landstraße, Anna-Vandenhoeck-Ring

Quelle: Göttinger Tageblatt (Download: PDF-Datei)





07. Juli 2008

Geplünderte Wissenschaft Urheberrecht: Sollen Autoren und Verlage leer ausgehen?

Quelle: Süddeutsche Zeitung (Download: PDF-Datei)





07. Februar 2006

Schon 774 Tageblatt-Leser haben Explorix getestet

1000 Online-Tests vom Hogrefe-Verlag freigeschaltet / Sparkasse und Tageblatt unterstützen Aktion

Quelle: Göttinger Tageblatt (Download: PDF-Datei)





26. Mai 2004

Hogrefe expandiert 49 Prozent an DPF

Quelle: Göttinger Tageblatt (Download: PDF-Datei)





04. April 2003

Hogrefe-Verlag investiert in Großbritannien

Göttinger erwerben Agentur für Testverfahren / Berufseignung und Kinderdiagnostik

Quelle: Göttinger Tageblatt (Download: PDF-Datei)





01. Juli 1987

Das Hogrefe-Imperium

Quelle: BuchMarkt (Download: PDF-Datei)