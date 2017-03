Translation for research purposes

If you would like to translate and adapt one of our test instruments for your research study, the following conditions apply:

Our publishing house is holder of the copyright of the translated version of the publication

You send us an electronic version of the translated version

You use it only for research purposes with no commercial use

You must send us the data you collected in your study to allow us to further develop and improve our tests







Übersetzung zu wissenschaftlichen Zwecken

Wenn Sie Interesse an einer Übersetzung unserer Publikationen innerhalb Ihrer Forschungsstudie haben, möchte wir Sie bitten, folgende Bedingungen zur Kenntnis zu nehmen: