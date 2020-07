Zu gewinnen gibt es fünf tolle Preise:

1. Platz: 20€ Thalia-Gutschein

2. Platz: 15€ Thalia-Gutschein

3. Platz: Eine Tasse befüllt mit Süßigkeiten

4. Platz: Hogrefe Smart Sticker und Brand Book

5. Platz: Hogrefe Smart Sticker und Brand Book

(Den Smart Sticker klebt ihr mit der einen Seite an euer Handy und mit der anderen Seite an eine glatte Fläche. So gelingen schöne Selfies auch ohne Stativ! Bei dem Brand Book handelt es sich um ein Notizbuch im Hogrefe-Design.)

Zur Teilnahme am Gewinnspiel muss der jeweilige Beitrag des Hogrefe Verlags mit einem "Herz" versehen sowie der Instagram Seite "hogrefe _karriere" gefolgt werden. Zusätzlich müssen unter den Beiträgen die richtigen Antworten zu den gestellten Fragen kommentiert werden.