19. Juli 2016 Kulturunabhängige Intelligenzdiagnostik bei Flüchtlingen

Durch die zunehmende Relevanz der Intelligenzdiagnostik bei Flüchtlingen wurde ein Kooperationsprojekt zwischen dem Hogrefe Verlag und dem Georg-Elias-Müller-Institut für Psychologie in Göttingen initiiert. Das Forschungsprojekt, in dessen Rahmen zunächst zwei Qualifikationsarbeiten angefertigt werden, will erste Hinweise sammeln, ob der CFT 20-R (Weiß, 2005) bei Menschen aus anderen Sprach- und Kulturkreisen eingesetzt werden kann.

weiterlesen