Neue Hogrefe Fachzeitschrift lanciert

Pressemitteilung

Endlich ist es soweit – am 27. Februar ist die erste Ausgabe unserer neuen Fachzeitschrift Schmerz und Schmerzmanagement erschienen und die Beiträge halten, was sie versprechen – ein hohes Niveau, sprachlich wie inhaltlich, auf dem Boden der unterschiedlichen Realitäten in der Schmerzversorgung, im Dienste einer besseren Versorgung von Menschen mit akuten und chronischen Schmerzen und im Dienste der vielen Schmerzexpertinnen und -experten in der Pflege.

Schmerz und Schmerzmanagement – die neue Publikation für ein interdisziplinären Fachpublikum

Pflegekräfte optimieren die Versorgung von Patienten mit Schmerzen – dies zeigte sich bereits in den Veranstaltungen des letztjährigen Kongress der deutschen Schmerzgesellschaft in Nürnberg. Und mittendrin – der Hogrefe Verlag mit einem Stand zur Lancierung der neuen Fachzeitschrift Schmerz und Schmerzmanagement (SSM) und einige ihrer Herausgeberinnen: Frau Dr. Nadja Nestler leitete mit einer Kollegin das Symposium der Pflege, Frau Dr. Irmela Gnass und Frau Dr. Erika Sirsch präsentierten ein Poster Ihres Forschungsprojekts.

Neu denken – anders denken – vernetzt in der Pflege: diesem Tenor des Pflege-Symposiums schließt sich die SSM an: in den Fachbeiträgen sind die Pflegefachkräfte der Schmerzexpertinnen und -experten vernetzt mit den anderen therapeutischen Berufsgruppen im Dienste einer optimierten Versorgung von Patienten mit Schmerzen.





Vom Schneeball zur Lawine

Und es werden immer mehr – die Schmerzexpertinnen und -experten aus der Pflege, die in den unterschiedlichen Settings Sorge tragen für eine bessere Schmerzversorgung der Patienten. Dabei bleibt es nicht bei einem Projekt: jedes einzelne gleicht einem Schneeball und zieht andere nach sich. Durch ihre Nähe zum Patienten und inmitten eines multiprofessionellen Teams erkennen Pflegefachkräfte die Lücken in der Versorgung und schließen sie – mit einem Qualitätsmanagement im Rücken und auf dem Boden wissenschaftlicher Kenntnisse.





Für drei von ihnen gab es wie in jedem Jahr seit 2012 einen Preis: den „Pain Care Award“. Der wissenschaftliche Beirat, Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Osterbrink, lobte die herausragenden Leistungen der diesjährigen Gewinnerinnen. Es sei eine Dynamik in der Schmerzversorgung erreicht, die es bislang noch nicht so gegeben habe, sagte er. Abschließend verwies er auf die neue Fachzeitschrift Schmerz und Schmerzmanagement, die als Publikation der Hogrefe AG die Stimme der Schmerzexpertinnen und -experten aus der Pflege sein will.



Bild: Hogrefe Verlag auf dem Deutschen Schmerzkongress 2016

Hogrefe Verlag im interdisziplinären Diskurs

Am Stand des Hogrefe Verlags waren sie dann alle: die Pflegeexperten wie die Psychologen, die Physio- und Ergotherapeuten, die Ärzte – kurzum: ein interdisziplinäres Fachpublikum. Sie blätterten in der Ausgabe der SSM, kommentierten die Beiträge und das Format und lobten die Fachzeitschrift als interdisziplinäres Organ für die Schmerzversorgung aus pflegerischer Perspektive.



Bild: Die Herausgeberin Dr. Irmela Gnass (rechts im Bild) mit KollegInnen am Stand des Hogrefe Verlags