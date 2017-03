Seminar AGB Denmark

Salgs- og leveringsbetingelser

Ordrebekræftelse

Når du har godkendt/afsendt din ordre, vil du se en ordrebekræftelse med oplysninger om din ordres indhold, leveringsadresse m.v. Vi anbefaler, at du printer denne.

Priser

Alle priser er gældende udsalgspriser* ekskl. 25% moms.

* Vi tager forbehold for fejl og prisændringer.

Betaling

Virksomheder og institutioner har mulighed for at have én fælles konto, hvor alle indkøb fra forlaget samles. Firmakontokunder modtager en faktura, der specificerer købet, sammen med den enkelte ordre.

* Vi forbeholder os ret til at afvise ansøgning om denne kontoform uden yderligere begrundelse.

Rykkerprocedure

Modtager forlaget ikke betaling ved betalingsfristens udløb forbeholder forlaget sig ret til at opkræve et rykkergebyr.

Leveringsformer

Varer fra Hogrefe Psykologisk Forlag leveres enten via Post Danmark eller fragtmand. Hvis du ønsker selv at afhente din bestilling på forlagets adresse, bedes du umiddelbart efter at have afgivet ordren meddele forlaget dette på tlf. 3538 1655 eller info@hogrefe.dk.

Leveringstid

Lagervarer leveres i løbet af 2-4 hverdage. Bestillinger til udlandet må påregnes længere leveringstid, da leveringen i disse tilfælde afhænger af lokale udbringningsforhold i de enkelte lande.

Leveringsomkostninger

Leveringsomkostninger afhænger af flere forhold (land, omfang etc) og fremgår af fakturaen, som fremsendes sammen med de bestilte varer. Såfremt du ønsker at afhente din ordre selv, er der naturligvis ikke leveringsomkostninger forbundet med dit køb.

Returret

Ifølge dansk lovgivning har du ret til at returnere det købte inden 14 dage efter modtagelsen. Hogrefe Psykologisk Forlag yder dog 30 dages fuld returret. Hvis du returnerer, skal varen/varerne være i samme stand som ved modtagelsen ledsaget af en kopi af din faktura samt årsag til returneringen. Fragtomkostningen ved returnering af varer påhviler dig som køber.

Reklamationsret

Kontroller dine varer ved modtagelsen. Såfremt du skulle være uheldig at modtage en forkert vare i forhold til din bestilling eller en beskadiget vare*, reklamer da snarest efter modtagelsen. Reklamationer meddeles til forlagets Kundeservice på tlf. 3538 1655 eller pr. e-mail info@hogrefe.dk. Her aftales, hvorledes ombytning, portorefusion m.v. ordnes i praksis. Vi forbeholder os ret til at afhjælpe en mangel/erstatte med en ubeskadiget vare frem for at betale købssummen tilbage.

* Hvis beskadigelsen skyldes postvæsenets håndtering af forsendelsen, ret da henvendelse direkte hertil.

Det med småt

Når du handler på www.hogrefe.dk, gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretslige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. primært Købeloven og Forbrugeraftaleloven. En eventuel tvist mellem forlaget og en erhvervsdrivende afgøres ved Sø- og handelsretten i København.

Ansvarsfraskrivelse

Hogrefe Psykologisk Forlag kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger efter dansk lovgivning.

Håndtering af personoplysninger

Dine oplysninger om navn, adresse, telefonnummer osv. behandles fuldt fortroligt og bruges til at ekspedere din bestilling. Lovgivningskrav til erhvervsdrivendes regnskaber indebærer, at vi er nødt til at opbevare dine personoplysninger i fem år.

Vi videregiver naturligvis ikke dine personoplysninger til tredjemand.