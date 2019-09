Das Seminar richtet sich an Personen, die sich einen Überblick über die Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses und der diagnostischen Möglichkeiten der AGTB 5-12 im Kindesalter verschaffen möchten.

Grundlagen

Praxis

Das Wissen über die Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses als ein weitestgehend bildungsunabhängiges Maß für die Informationsverarbeitung und somit für die Lernfähigkeit des Menschen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. So ist bekannt, dass die Funktionsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses Einfluss auf die Schulleistungen eines Kindes nimmt und auch zur Klärung von Lern- und Sprachschwierigkeiten sowie Intelligenzminderung und Hochbegabung beiträgt.

Dr. Kirsten Schuchardt (Dipl.-Psych.)

Dr. Kirsten Schuchardt arbeitete nach ihrem Studium der Psychologie viele Jahre an der Universität Göttingen und ist seit 2008 an der Universität Hildesheim beschäftigt. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten zählen Entwicklungspsychologie, Pädagogische Psychologie und psychologische Diagnostik. Sie führte im Rahmen ihrer Promotion viele empirische Forschungsstudien zu den Besonderheiten in der Funktionstüchtigkeit des Arbeitsgedächtnisses bei Kindern mit Dyskalkulie, Legasthenie, Lernbehinderung, Intelligenzminderung, Sprachentwicklungsstörung sowie Hochbegabung durch. Darüber hinaus ist Kirsten Schuchardt Psychologische Psychotherapeutin und arbeitet seit mehreren Jahren in einer Beratungsstelle für Lernstörungen und Hochbegabung.