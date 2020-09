Seminarinhalt

Das Qualifizierungsseminar zum Einsatz des BIP-AM direkt mit den Test-Autoren (Pilot-Veranstaltung)!



Beim BIP® handelt es sich um eines der führenden, wissenschaftlich abgesicherten Verfahren zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung. Das 2020 neu erschienene Anforderungsmodul zum BIP (BIP-AM) ermöglicht die systematische Erfassung überfachlicher Anforderungen von beruflichen Positionen. In dem hier angebotenen Training werden Sie unter Leitung der Testautoren Rüdiger Hossiep und Sabine Weiß geschult, das BIP-AM qualifiziert und professionell anzuwenden.



Von der überfachlichen Anforderungsbeschreibung zur Besetzungsentscheidung: Das Seminar zum BIP-AM bietet Neueinsteigern ebenso wie versierten Anwendern des BIP einen fundierten Überblick zu Grundlagen und Anwendung überfachlicher Anforderungsanalysen. Ein Schwerpunkt liegt auf der zielgerichteten Implementierung in Personalauswahl- und Personalentwicklungsprozesse in Organisationen.

Folgende Inhalte werden in der Veranstaltung vermittelt:

Grundlagen:

Überfachliche Anforderungsanalysen: Definition, Kernaspekte

DIN 33430: Anforderungen an berufsbezogene Eignungsdiagnostik

Passung von Person und Position: Zur Bedeutung des Person-Job-Fit für Berufserfolg und Arbeitszufriedenheit

Implikationen der Grundlagen für die Durchführung von Anforderungsanalysen im Personalmanagement

Verfahrenskenntnis:

Aufbau des Verfahrens/Charakteristika des BIP-AM

Operationalisierung der 14 Anforderungsdimensionen (inhaltliche Beschreibung, Erfassung im Fragebogen, Gütekriterien, Bedeutung einer niedrigen/hohen Ausprägung inklusive damit verbundener Risiken)

Anwendung:

Einsatzbereiche, Grenzen des Verfahrens

Praktischer Umgang mit dem Fragebogen (Durchführung, Auswertung, Normierung)

Ergebnisinterpretation und Rückmeldung

Zielgerichtete Integration in Personalauswahl- und Personalentwicklungsprozesse

Kombinierter Einsatz mit ergänzenden Verfahren (z.B. BIP-Selbstbeschreibung, Assessment-Center, Einstellungsinterviews)

Best Practice mit Fallbeispielen zur konkreten Anwendung des BIP-AM



Im Vorfeld des Seminars erhalten Sie die Gelegenheit, die überfachlichen Anforderungen einer Position Ihrer Wahl von bis zu fünf Verantwortlichen mit Hilfe des BIP-AM beschreiben zu lassen. Die Auswertung kann wenn gewünscht zum Erfahrungsaustausch in die Veranstaltung eingebracht werden.

Die Teilnahmegebühr beinhaltet Umfangreiche Seminarunterlagen

Gemeinsames Mittagessen, Pausenverpflegung und Getränke

Vorab PC-gestützte Durchführung des BIP-AM, inkl. individuellem Report

Zum Testverfahren

Mit dem BIP-AM erfassen Sie berufliche Anforderungen an Bewerber in systematischer Form. Diese Anforderungen werden anhand von 14 Skalen aus vier Bereichen beschrieben: Arbeitsverhalten, Berufliche Orientierung, soziale Kompetenz und psychische Konstitution. Wird zusätzlich das BIP genutzt, kann ein Abgleich zwischen den Anforderungen einer Stelle (SOLL) und den Selbstbeurteilungen von Bewerbern (IST) erfolgen. Nutzen Sie das BIP-AM als Instrument zur Anforderungsanalyse für Ihre Personalauswahl und -platzierung.

