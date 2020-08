Seminarinhalt

Das Qualifizierungsseminar zum Einsatz des BIP®-6F - direkt mit den Test-Autoren!

Das Seminar zum BIP®-6F bietet Neueinsteigern ebenso wie versierten Anwendern anderer Verfahren und Personalprofis einen fundierten Überblick über die berufsbezogene Persönlichkeitsbeschreibung. Während des eintägigen Seminars werden sämtliche Grundlagen sowie die praktischen Einsatzmöglichkeiten des Verfahrens vermittelt. Der Schwerpunkt liegt auf der zielgerichteten Ergebnisinterpretation.

Folgende Inhalte werden im Seminar vermittelt:

Persönlichkeitsdiagnostik:

Grundlagen

Internationale Befunde zur Verbreitung und Validität von persönlichkeitsorientierten Verfahren

Verfahrenskenntnis:

Charakteristika des BIP ® -6F

-6F Operationalisierung der 6 Faktoren (inhaltliche Beschreibung, Erfassung im Fragebogen, Gütekriterien, Bedeutung einer niedrigen/hohen Ausprägung)

Anwendung:

Einsatzbereiche, Grenzen des Verfahrens

Praktischer Umgang mit dem Fragebogen (Durchführung, Auswertung, Normierung)

Ergebnisinterpretation und Rückmeldung

Einsatz zur zielgerichteten Personalentwicklung: Intervention und Evaluation

Kombinierter Einsatz mit ergänzenden Verfahren (Zusatzmodule zur Anforderungs- und Fremdbeschreibung, BIP®)

Ergänzende Wünsche können – im Sinne einer optimalen Abstimmung auf die Erfahrungen und Interessenschwerpunkte der Teilnehmer – berücksichtigt werden.

Es besteht die Möglichkeit, eigene Beispiele aus der Praxis einzubringen, um diese gemeinsam zu besprechen und in Erfahrungsaustausch zu treten.

Im Vorfeld des Seminars erhalten Sie die Gelegenheit, das Verfahren zu bearbeiten und Ihr persönliches Profil zu erhalten.

Die Teilnahmegebühr beinhaltet Umfangreiche Seminarunterlagen

Gemeinsames Mittagessen, Pausenverpflegung und Getränke

Vorab PC-gestützte Durchführung des BIP ® -6F, inkl. individuellem Report

-6F, inkl. individuellem Report Aufnahme in das offizielle Anwenderregister der Ruhr-Universität Bochum

Zum BIP®-6F

Das BIP®-6F von R. Hossiep und C. Krüger ist ein besonders ökonomisches Verfahren zur Persönlichkeitsbeschreibung. Es zeichnet sich zudem durch einen klaren Berufsbezug sowohl in den Testfragen als auch in den erfassten Merkmalen sowie durch die fundierte Entwicklung anhand wissenschaftlicher Qualitätskriterien aus. Das BIP®-6F fußt auf dem Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung (BIP® von R. Hossiep & M. Paschen), dem weitaus anerkanntesten tätigkeitsbezogenen Persönlichkeitsverfahren nicht nur im deutschen Sprachraum. Im BIP®-6F werden die sechs Faktoren Engagement, Disziplin, Sozialkompetenz, Kooperation, Dominanz und Stabilität erfasst. Die individuelle Auswertung in Form eines Persönlichkeitsprofils unterstützt das Personalmanagement z. B. in den Anwendungsbereichen Eignungsbeurteilung, Teamentwicklung, Coaching und Berufs-,Karriere- und Laufbahnberatung.

