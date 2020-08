Aufzeichnung

Auf Nachfrage können wir Ihnen gerne eine Aufzeichnung des Webinars für 21,50€ (exkl. MwSt.) zur Verfügung stellen. Bitte nehmen Sie hierfür Kontakt unter Angabe Ihrer Rechnungsadresse mit uns auf.

Informationen zum Webinar

Erhalten Sie hier einen Überblick über die Verhaltensinventare zur Beurteilung exekutiver Funktionen BRIEF und BRIEF-P. Die theoretischen Grundlagen und Einsatzbereiche der Verfahren werden anschaulich dargestellt und Durchführung und Auswertung der verschiedenen Durchführungsvarianten besprochen. Anhand von Fallbeispielen werden Ihnen außerdem Hinweise zur Interpretation der Ergebnisse an die Hand gegeben. Die Inhalte sind darauf ausgelegt, die Anwendung des BRIEF und des BRIEF-P zu erleichtern und deren Schulung zu unterstützen.

Termin

Derzeit kein Termin in Planung. Nutzen Sie den Erwerb unserer Aufzeichnung.

