Seminarinhalt

Auf Grundlage aktueller Erkenntnisse aus der Forschung zum Spracherwerb von mehrsprachigen Kindern mit und ohne Sprachentwicklungsstörungen werden geeignete und ungeeignete Vorgehensweisen in der logopädischen Diagnostik erörtert und diskutiert. Gemeinsam erarbeiten wir Kriterien, die in der Diagnostik bei mehrsprachigen Kindern eine besondere Rolle spielen. Nach einem Überblick über aktuell existierende Verfahren (CITO, ESGRAF-MK, SCREEMIK 2, SCREENIKS, SFD) wird das Instrument LiSe-DaZ vertiefend vorgestellt (Konzept, Durchführung und Fallbeispiele). Ebenso soll die Prozessdiagnostik (Dynamic Assessment) erläutert werden, die einen neuen Trend in der Sprachdiagnostik darstellt. In diesem Zusammenhang lernen Sie den SET 5-10 näher kennen.

Testverfahren:

Ihr Referent

Dr. Christoph Till Studium der Sprachheilpädagogik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (2006-2010), Tätigkeit in logopädischer Praxis von 2010-2013, Diplomassistent an Universität Fribourg/CH, Abteilung Logopädie (2013-2018).

Aktuell: Dozent für Sprachheilpädagogik an der PHBern, Institut für Heilpädagogik

Schwerpunkte: Semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern, Sprachstörungen bei mehrsprachigen Kindern, Video-Self-Modelling in sprachheiltherapeutischen Kontexten (Dissertationsthema), sprachsensibler Unterricht.

Die Teilnahmegebühr beinhaltet:

Umfangreiche Seminarunterlagen

Verpflegung in den Kaffeepausen am Vor- und Nachmittag

Heiss- und Kaltgetränke während des gesamten Seminartages

Teilnahmezertifikat

