Der GRAFOS kann idealerweise schon im ersten Kindergartenjahr angewendet werden und ist geeignet für Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren. Der Test bietet die Möglichkeit einer standardisierten Erfassung der grafomotorischen Fähigkeiten anhand eines Screenings (Schriftprodukt, quantitativ), eines Beobachtungsbogens für Lehrpersonen (Schriftprozess, qualitativ) als auch einer umfassenden Differentialdiagnostik für heilpädagogische Fachpersonen (qualitativ).

Seminarinhalt

Nach einer kurzen Einführung in den aktuellen wissenschaftlichen Stand der Grafomotorik und einem Überblick über die Bedeutung der Grafomotorik im Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb, steht in diesem Seminar vor allem eine fundierte theoretische und praktische Einarbeitung in den GRAFOS als diagnostisches Instrument zur Erfassung von grafomotorischen Schwierigkeiten im Mittelpunkt:

Aufbau: Screening, Beobachtungsbogen und Differentialdiagnostik

Praktische Anwendung und Durchführung anhand von Fallbeispielen

Praktische Übung zur Auswertung und Interpretation der Ergebnisse

Ihre Referentin

Judith Sägesser Wyss studierte Psychomotorik an der HPS Zürich und verfügt über das Lehrpatent des Kantons Bern. Aktuell arbeitet sie als Dozentin für Psychomotorik und Grafomotorik an der PH Bern am Institut für Heilpädagogik sowie als Psychomotorik-Therapeutin in der Stadt Bern. Ihre Schwerpunkte liegen in der Psychomotorik und Bewegungsförderung bei 4- bis 8-jährigen Kindern sowie im Schulalltag, der Prävention psychomotorischer Schwierigkeiten sowie der Diagnostik und Förderung von Grafomotorik im Schulalltag.

Die Teilnahmegebühr beinhaltet

Umfangreiche Seminarunterlagen

Verpflegung in den Kaffeepausen am Vor- und Nachmittag

Heiss- und Kaltgetränke während des gesamten Seminartages

Teilnahmezertifikat

