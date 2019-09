Seminarinhalt

In diesem Halbtages-Seminar erhalten Sie eine fundierte theoretische und praktische Einführung in das Verfahren.



Theoretische Grundlagen

Grundlagen zur Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen

Bezug zum SKID-I

Aufbau der zwei Teile: Fragebogen und Interview

Psychometrische Eigenschaften des Verfahrens



Praktische Inhalte

Praktische Übung der Durchführung

Auswertung und Interpretation an Fallbeispielen

Ihre Referentin

Dr. Katrin Bruchmüller (Dipl.-Psych.) studierte Psychologie an der Universität Tübingen und promovierte an der Universität Basel zur Frage der Verlässlichkeit klinisch-psychologischer Diagnostik in der Praxis. Sie hat sich an der Universität Basel (PSP) und an der Tübinger Akademie für Verhaltenstherapie zur psychotherapeutischen Verhaltenstherapeutin weitergebildet und arbeitet zurzeit als Psychologische Psychotherapeutin in eigener Praxis sowie als Lehrbeauftragte. Sie ist Dozentin für klinisch-psychologische Diagnostik an der Universität Basel im Bachelor- und Masterstudiengang für Psychologie und an der Universität Luxembourg im Weiterbildungsstudiengang "Psychotherapie".

Die Teilnahmegebühr beinhaltet

Umfangreiche Seminarunterlagen

Verpflegung in der Kaffeepause am Vormittag

Heiss- und Kaltgetränke während des gesamten Seminarhalbtages

Teilnahmezertifikat

