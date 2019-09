Dr. phil. Julian Möller (M.Sc.) ist leitender Psychologe in den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPKE) und Lehrbeauftragter bzw. Dozent für klinisch-psychologische Diagnostik an der Fakultät für Psychologie und der Medizinischen Fakultät der Universität Basel. Er ist eidg. anerkannter Psychotherapeut und hat seine Weiterbildung in Psychotherapie mit kognitiv-behavioralem Schwerpunkt absolviert.



Innerhalb der Lehre und Supervision liegt einer seiner Schwerpunkte im Bereich der validen und reliablen Diagnosestellung, inklusive der sicheren Diagnosestellung mit dem SKID/SCID.