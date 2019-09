Seminarinhalt

In diesem Seminar lernen Sie die zurzeit gängigsten Intelligenztests kennen, die bei der Durchführung vollkommen auf den Gebrauch von Sprache verzichten können:





SON-R: Snijders-Oomen Non-verbaler Intelligenztest (Versionen (2-8 als Ausblick), 5½-17 & 6-40)

CFT: Culture Fair Test / Grundintelligenztest Skala (Versionen 1-R und 20-R)



In diesem Seminar erhalten Sie eine fundierte theoretische und praktische Einführung in die genannten Verfahren.



Theoretische Grundlagen

Grundlagen der sprachfreien Intelligenztestung bei Kindern und Jugendlichen

Instrumente zur sprachfreien Intelligenzdiagnostik: SON-R und CFT

Aufbau der Tests: Subtests & IQ-Skalen

Psychometrische Eigenschaften der Tests

Praktische Inhalte

Selbsterprobung der einzelnen Untertests in Kleingruppen

Auswertung und Interpretation an Fallbeispielen

Detaillierte Darstellung der verbalen und nonverbalen Durchführung

Ihre Referentin

M.Sc. Florine Schweizer studierte Psychologie (Schwerpunkt Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie) an der Universität Basel und absolviert derzeit ihr Doktorat an der Abteilung für Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie im Projekt "Testentwicklung". Sie war an der Normierung und Validierung der IDS-P und IDS-2 beteiligt. Durch die Mitarbeit am Zentrum für Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie Basel (ZEPP) sowie aktueller Forschungs- und Lehrtätigkeit in den Bereichen Entwicklungs- und Intelligenzdiagnostik verfügt sie über fundierte Kenntnisse der Konzipierung, Forschung und Anwendung verschiedener Testverfahren.

Die Teilnahmegebühr beinhaltet:

Umfangreiche Seminarunterlagen

Verpflegung in den Kaffeepausen am Vor- und Nachmittag

Heiss- und Kaltgetränke während des gesamten Seminartages

Teilnahmezertifikat

