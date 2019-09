Seminarinhalt

In diesem Seminar werden die wichtigsten Testverfahren vorgestellt, die zur Erfassung der emotionalen Kompetenz bei Kindern zwischen drei und zwölf Jahren dienen.

Im Vordergrund stehen die beiden Testverfahren EMK 3-6 und EMK-F:

Nach einer kurzen Einführung in den aktuellen wissenschaftlichen Stand der emotionalen Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen werden in diesem Seminar die oben aufgeführten Instrumente vorgestellt. Sie lernen spezifische psychometrische Merkmale der Verfahren und deren Anwendung anhand von Fallbeispielen kennen. Nebst der Diagnostik emotionaler Kompetenzen mit EMK 3-6 lernen Sie im Seminar, wie eine an den Entwicklungsstand angepasste, umfassende und gezielte Förderung emotionaler Kompetenzen im Vorschulalter mit EMK-F gestaltet werden kann.



Zudem wird im Seminar ein Überblick zu den folgenden Verfahren vermittelt:

Ihre Referentin

M.Sc. Anette Bünger studierte Psychologie an der Universität Bern und ist als Schulpsychologin tätig. In ihrem Doktorat an der Universität Basel forscht sie im Bereich Schulpsychologie, Entwicklungsdiagnostik und Erziehungsberatung und ist an der Normierung und Validierung der IDS-2 beteiligt. Durch ihre beruflichen Tätigkeiten verfügt sie sowohl über differenzierte theoretische wie auch praxisrelevante Kenntnisse in der entwicklungspsychologischen Testdiagnostik und Förderung.

Die Teilnahmegebühr beinhaltet

Umfangreiche Seminarunterlagen

Verpflegung in den Kaffeepausen am Vor- und Nachmittag

Heiss- und Kaltgetränke während des gesamten Seminartages

Teilnahmezertifikat

