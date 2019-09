Das Heidelberger Präventionszentrum (HPZ) bietet ein umfassendes Seminar- und Fortbildungsprogramm für Lehr-, Erziehungs-, (therapeutische und pädagogische) Fachkräfte und Führungskräfte an. In enger Abstimmung mit den Interessenten konzipiert das HPZ auch speziell auf individuelle Ausgangs- und Problemlagen zugeschnittene Angebote bzw. passt die vorliegenden Seminare entsprechend an. Weitere Informationen zum Seminar- und Fortbildungsangebot finden Sie auf den folgenden Websites:

