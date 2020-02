Seminarinhalt

«Persönlichkeit ist kein starres oder unveränderliches System. Stress formt und prägt- oder lähmt- die Entwicklung von Persönlichkeit» (Bents & Blank, 2005).

In diesem Seminar erhalten Sie zum einen die theoretische Einführung in den Golden Profiler of Personality (GPOP) und der Typologie von C.G. Jung und die Einsatzmöglichkeit im Coachingbereich zur Standortbestimmung und Persönlichkeitsentwicklung. Die Teilnehmenden lernen anhand des persönlichen GPOP Ergebnisreport, inkl. Stressprofil die Möglichkeit und Grenzen des Verfahrens kennen und bekommen ein Verständnis davon wie sie den GPOP auswerten, Profile interpretieren können und Stressmuster erkennen können.

Im zweiten Kursteil werden praktische Gruppenübungen mit dem GPOP durchgeführt, die zum einen dazu dienen sollen eine praktische Erprobung des Verfahrens zu erfahren und gleichzeitig den Teilnehmenden einen Zugang zur eigenen Selbsteinschätzung und Fremdwahrnehmung geben soll.

Im letzten Kursteil kann, auf Wunsch der Teilnehmenden hin, auf die Bedienung des HTS 5 (selbstständige Vorbereitung von Testlinks, Durchführung und Auswertung) eingegangen werden.

Kernthemen:

Grundlagen des GPOP

Entwicklung und theoretischer Hintergrund

Einordnung des GPOP mit anderen Persönlichkeitsverfahren

Skalenbeschreibung und -Verständnis

Persönlichkeitstheorie

Auswertung des Verfahrens

Globalskalen und Facettenskalen

Auswertung und Interpretation

Übung von Profilinterpretationen anhand vom persönlichen GPOP Ergebnisbericht

Anwendung des GPOP

Praktische Anwendung durch Gruppenübung

HTS-5 Einführung

Weitere Informationen zu diesem Seminarangebot

PC-gestützte Durchführung des GPOP® via HTS 5



Sie erhalten im Vorfeld die Gelegenheit, Ihr persönliches Profil zu erstellen, auszuwerten und zu interpretieren.



Lizenzierung



Die Lizenzierung berechtigt Sie zum Erwerb und zur Anwendung des Testverfahrens

Die Teilnahmegebühr beinhaltet:

Umfangreiche Seminarunterlagen

Gemeinsames Mittagessen, Pausenverpflegung und Getränke

Vorab PC-gestützte Durchführung des GPOP inkl. individuellem Report

Lizenzierungs-Zertifikat

HTS 5 Basic Probeaccount, inkl. 3 Nutzungen Ihrer Wahl

Zum GPOP



Der Golden Profiler of Personality (GPOP) ist ein Fragebogen, dessen 121 Items fünf Dimensionen zugeordnet sind. Vier dieser Dimensionen messen Wahrnehmungs- und Urteilspräferenzen im Sinne der Persönlichkeitstheorie von C. G. Jung:

Extraversion (E) / Introversion (I)

Sinneswahrnehmung (S) / Intuition (N)

Analytisches Entscheiden (T) / wertorientiertes Entscheiden (F)

Strukturorientierung (J) / Wahrnehmungsorientierung (P)

Die fünfte Dimension (Anspannung/Gelassenheit) beschreibt den aktuellen Stressgrad der Person und dessen Auswirkungen auf das Verhalten. Diese fünf Dimensionen bestimmen die Interaktion einer Person mit der Umwelt und die Verarbeitung von Informationen. Den einzelnen Dimensionen sind jeweils fünf Konstrukte (Facettenskalen) zugeordnet, welche die individuellen Ausprägungen differenzierter beschreiben. Auf der Grundlage der Skalenwerte erfolgt eine Zuordnung zu einem von 16 Persönlichkeitsmustern.



Weitere Informationen zum GPOP finden Sie hier.