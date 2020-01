Seminarbeschreibung

Intelligenz ist nachweislich der beste Prädiktor für beruflichen Erfolg – unabhängig von der jeweiligen Tätigkeit oder der hierarchischen Position. Kaum ein anderes Personenmerkmal wurde daher so umfassend untersucht. Doch was genau verstehen wir eigentlich unter Intelligenz? Und wie können wir Intelligenz erfassen, um den Berufserfolg einer Person möglichst gut vorherzusagen? In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick zum aktuellen Stand der Intelligenzforschung im beruflichen Kontext. Sie lernen unterschiedliche Intelligenzmodelle sowie Instrumente zur Erfassung der allgemeinen Intelligenz kennen. Durch Praxisbeispiele mit dem wissenschaftlich fundierten Intelligenzstrukturtest I-S-T 2000 R erfahren Sie, wie genau Sie Intelligenztests in Ihre Auswahl- und Potenzialanalyseprozesse integrieren können und was es beim Einsatz zu beachten gilt.

In Kooperation mit der Management & Technologie Akademie (mtec-akademie) in Göttingen bieten wir dieses Seminar jetzt auch bundesweit an!

