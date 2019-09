Program Modul I

Dag 1

Velkomst: Det samlede kursusprogram

Præsentation: Gensidig psykologisk kontrakt (åbne profiler)

(Evt. check af forudsætninger fra Erhvervsrettet Testanvendelse)

Hvorfor NEO-PI-3: Teori og Fleksibilitet

Teorien og logikken bag NEO-PI-3: Psykometriske egenskaber

Domænerne i NEO-PI-3”THE BIG FIVE”: Fortolkning (cases)

Facetterne i NEO-PI-3 og egen testrapport

Hjemmearbejde: Manualens kapitel 3, beskrivelse af domæner og facetter.

Dag 2

Opsamling fra foregående dag og hjemmearbejdet

Spørgsmålene og opbygningen af NEO-PI-3 (øvelse)

Cases: Øvelser med fortolkninger af facetter, domæner og spørgsmål

Fortolkning af kombinationer Stilgrafer: Kombination af domæner Kombinationer af facetter på tværs af domæner

Den tekniske manual

NEO-FFI-3 (kort version) og eksempler på anvendelse af NEO-PI-3

360 graders-version

Principper for tilbagemelding af en (NEO-PI-3) testprofil

Hjemmearbejde: Forberedelse af tilbagemelding på en medkursist.

Dag 3

Øvelse i tilbagemelding

Anvendelsesområder og andre udvalgte temaer

Introduktion til relevant litteratur og hjemmearbejde (fire test og en rapport)

Program Modul II

En dag (ca. 1 måned senere). Dato aftales på Modul I. Hver deltager har skrevet en rapport over en af de fire tilbagemeldinger og medbringer de øvrige cases til diskussion.

Erfaringsudveksling og opståede spørgsmål om NEO-PI-3.

Efter Modul II er kursusdeltagerne kvalificerede til at benytte NEO-PI-3.

Eksamen

Tilbagemelding til en ukendt person (individuelt 1 time). Tidspunkt aftales på Modul II.

Du skal være cand. psych. eller certificeret i ”Erhvervsrettet Testanvendelse” eller have erfaring på tilsvarende niveau jf. VPP’s krav www.personvurdering.dk for at deltage på kurset. Se beskrivelsen af kursus i Erhvervsrettet Testanvendelse på: http://ole-kiel.dk/erhvervsrettet-testanvendelse/

Kurset afholdes i samarbejde med Ole Kiel. Læs mere på www.ole-kiel.dk