Seminarinhalt

In diesem Seminar lernen Sie die zurzeit gängigsten Intelligenztests kenne, die bei der Durchführung einerseits vollkommen auf den Gebrauch von Sprache verzichten können (SON-R) und andererseits kulturfaire Testungen ermöglichen (CFT):

NEU: SON-R 2-8: Snijders-Oomen Non-verbaler Intelligenztest

SON-R 6-40: Snijders-Oomen Non-verbaler Intelligenztest

CFT 1-R: Culture Fair Test / Grundintelligenztest Skala

CFT 20-R: Culture Fair Test / Grundintelligenztest Skala

Theoretische Grundlagen

Grundlagen der sprachfreien Intelligenztestung bei Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen

Instrumente zur sprachfreien resp. kuturfairen Intelligenzdiagnostik: SON-R und CFT

Aufbau der Tests: Subtests & IQ-Skalen

Psychometrische Eigenschaften der Tests

Praktische Inhalte

Selbsterprobung der einzelnen Untertests in Kleingruppen

Auswertung und Interpretation an Fallbeispielen

Überblick zur verbalen und nonverbalen Durchführung

Die Teilnahmegebühr beinhaltet:

Umfangreiche Seminarunterlagen

Bereitstellung und praktisches Arbeiten mit dem originalen Testmaterial

Verpflegung in den Kaffeepausen am Vor- und Nachmittag

Heiss- und Kaltgetränke während des gesamten Seminartages

Teilnahmezertifikat

Ihre Referentin:

M.Sc. Silvia Grieder studierte an der Universität Basel Psychologie (mit Schwerpunkt Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie) und ist als Doktorandin und Lehrstuhlassistentin an der Abteilung für Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie in einem Projekt zur Entwicklung testpsychologischer Verfahren tätig. Durch Ihre Beteiligung bei der Normierung und Validierung der Stanford-Binet Intelligence Scales Fifth Edition (SB5) – Deutschsprachige Adaptation sowie der Intelligence and Development Scales–2 (IDS-2) und bei der derzeitigen Entwicklung eines sprachfreien und kulturfairen Intelligenztestverfahrens verfügt sie über fundierte Kenntnisse von Seiten der Forschung und Entwicklung sowie der Anwendung von Intelligenztestverfahren. Zudem verfügt sie durch Praktika an der Fakultät für Psychologie in Basel sowie der Psychiatrie Baselland über praktische Erfahrung.

Haben Sie Fragen zum Seminar? Wenden Sie sich an uns: consulting@hogrefe.ch oder telefonisch unter: +41 31300 4664