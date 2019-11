Seminarinhalt

In den letzten Jahren erfahren drei klassische psychologische Konstrukte eine grosse mediale Aufmerksamkeit bezüglich ihrer Auswirkungen im Berufs- und Wirtschaftsleben – Narzissmus, Machiavellismus und subklinische Psychopathie. Entsprechend ihrem grossen Risikopotenzial bieten sie eine Reihe bedeutender praktischer Anwendungszwecke beispielsweise zur Personalauswahl. Durch explizit berufsbezogen formulierte Items, die Durchführung aller Entwicklungs- und Validierungsstudien an Personen mit Berufserfahrung und der Validierung im organisationalen Kontext für personalpsychologisch relevante Kriterien, steht mit der TOP erstmalig ein inhaltlich wie psychometrisch geeignetes und rechtlich sowie aus Akzeptanzgesichtspunkten unproblematisch in der Personalpraxis einsetzbares Messinstrument für die Dunkle Triade der Persönlichkeit zur Verfügung.



Zum Testverfahren

Drei psychologische Konstrukte erfuhren in den letzten Jahren eine große mediale Aufmerksamkeit hinsichtlich ihrer Auswirkungen im Berufs- und Wirtschaftsleben: Narzissmus, Machiavellismus und subklinische Psychopathie.

Entsprechend dem großen Risikopotenzial, das von der Dunklen Triade ausgeht, wächst in der organisationalen Praxis der Wunsch nach Messung dieser Merkmale für praktische Anwendungszwecke, wie beispielsweise zur Personalauswahl.

Daher wurde an der Universität Hohenheim die TOP – Dark Triad of Personality at Work – mit dem Ziel entwickelt, die Eigenschaften der Dunklen Triade der Persönlichkeit berufsbezogen und psychometrischen Standards entsprechend zu erfassen. Das Verfahren misst ausschliesslich die für das Berufsleben relevanten Aspekte der Dunklen Triade der Persönlichkeit durch explizit berufsbezogen formulierte Items.

Seminarinhalt

Das Seminar vermittelt in Form eines Workshops Hintergrundinformationen und praktische Handlungsempfehlungen zu Narzissmus, Machiavellismus und subklinischer Psychopathie am Arbeitsplatz. Es werden darüber hinaus aktuelle Forschungsergebnisse und Befunde zu den drei Dunklen Triade-Eigenschaften und ihre Messmethoden verständlich aufbereitet. Dabei stehen Fragen des individuellen beruflichen Erfolgs und der Arbeitsleistung sowie die Risiken von missbräuchlichem und destruktivem Führungsverhalten im Zentrum.

Im interaktiven Austausch mit dem Seminarleiter werden Erfahrung und Einsatzmöglichkeiten dieser Merkmale besprochen, die dann gezielt im Coachingprozess oder in der Personalarbeit Anwendung finden können.

Im zweiten Teil des Workshops erhalten Sie alle notwendigen Informationen zur Theorie, Inhalt und der Anwendung des Tests TOP. der interaktive Austausch und die praktische Anwendung des Tests TOP stehen dabei im Vordergrund.

Inhaltlicher Workshop: Dunkle Persönlichkeiten am Arbeitsplatz

Input: Das Konstrukt Dunke Triade im Allgemeinen und aktuelle berufsbezogene Befunde und Messung

Dunkle Persönlichkeiten am Arbeitsplatz erkennen und begegenen

Fragen, Erfahrungsaustausch und Praxistipps zum Einsatz in der Personalarbeit

Praktische Anwendung: der Test TOP

Testentwicklung, Validitätsstudien, rechtliche Situation

Das Verfahren an sich: Online und offline Versionen sowie Rückmeldeberichte

Besprechung und Interpretation von Fallbeispielen

Abschliessende Fragerunde

Nächster Termin: 10.04.2020

Das Seminar kann auf Anfrage zudem spezifisch nach Ihren Wünschen angepasst werden und bei uns vor Ort oder in Ihren Räumlichkeiten stattfinden.

Weitere Informationen zu diesem Testverfahren finden Sie auf der Webseite der Testzentrale (hier klicken).

Das Buch zum Thema können Sie hier bestellen:

https://www.hogrefe.de/shop/die-dunkle-triade-der-persoenlichkeit-in-der-personalauswahl-90955.html

Lesen Sie hier einen Artikel des Autors zur Dark Triad im Berufskontext.