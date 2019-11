Das Verfahren

Mit der überarbeiteten und neu normierten Fassung der Vorgängerversion WISC-IV wird eine noch differenziertere und weiterführendere Beurteilung der kognitiven Leistungsfähigkeit einer Testperson bei einer geringeren Testdauer für eine globale Einschätzung ohne Qualitätseinbussen ermöglicht. Dafür wurde das Verfahren neu strukturiert mit fünf primären und fünf sekundären Indizes. Ausserdem wurden drei non-verbale Untertests (Visuelle Puzzles, Formenwaage, Bilderfolgen) neu entwickelt. Dies erlaubt eine ganzheitliche Beurteilung auch in Bezug auf die Ergreifung optimaler Fördermassnahmen.

Seminarinhalt





In diesem eintägigen Seminar erhalten Sie eine kurze Einführung in die Theorie. Der Schwerpunkt dieses Seminars liegt auf den Inhalt und der Anwendung der WISC-V. Sie lernen die Neuigkeiten der WISC-V gegenüber ihrer Vorgängerin WISC-IV kennen (u.a. überarbeitete und aktualisierte Untertests, neue Strukturierungen sowie Neuentwicklung von drei non-verbalen Untertests)

Anhand von Fallbeispielen (Testprofilen) wird die Testanwendung erläutert und eingeübt. Abschliessend wird anhand von Fallbeispielen auf die Interpretation der Tests eingegangen.

Damit bietet das Seminar eine fundierte theoretische und v.a. praktische Einarbeitung in die WISC-V:

Theoretische Grundlagen der WISC-V (kurz)

Änderungen und Erweiterungen im Vergleich zur WISC-IV

Vorstellung der Untertests

Testdurchführung der Untertests

Auswertung der fünf primären WISC-V-Kennwerte: Arbeitsgedächtnis, Sprachverständnis, Verarbeitungsgeschwindigkeit, Visuell-räumliches Denken, Fluides Schlussfolgern und Gesamt-IQ-Wert, Hinweise zur Auswertung der sekundären Indexwerte.

Interpretation der WISC-V

Fallbeispiele und Diskussion

Die Teilnahmegebühr beinhaltet: