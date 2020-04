Anna Bierbüsse (M. Sc. Wirtschaft, Psychologie & Management) ist seit 2016 als Consultant bei Hogrefe Consulting tätig.



Sie ist mitverantwortlich für die kundenspezifische Erarbeitung von Beratungs- und Qualifizierungskonzepten, für Beratungen zu Testverfahren sowie für die Entwicklung, Planung und Durchführung von Beratungsprojekten.



Frau Bierbüsse hat ihr Studium Master of Science im Bereich Wirtschaft, Psychologie und Management an der Universität in Kassel absolviert. Sie verfügt über praktische Erfahrungen in der Personalentwicklung sowie im Bereich Personalmanagement.