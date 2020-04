Dr. Sabine Weiß, geb. 1979. Studium der Psychologie mit Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie an der Ruhr-Universität Bochum (RUB). 2014 Promotion zum Einsatz persönlichkeitsorientierter Testverfahren im beruflichen Kontext. Seit 2005 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektleiterin im Projektteam Testentwicklung an der Fakultät der Psychologie der RUB mit dem Fokus auf Entwicklung, Anwendung und Implementierung psychologischer Fragebogenverfahren im beruflichen Kontext. Darüber hinaus freiberuflich als Beraterin, Trainerin und Coach in Personalauswahl- und Personalentwicklungsprozessen tätig.