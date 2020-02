M. Sc. Kay Brauer studierte Psychologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und promoviert seit August 2016 an der Abteilung Psychologische Diagnostik und Differentielle Psychologie bei Prof. Dr. René Proyer. In seiner Promotion beschäftigt sich Herr Brauer mit intra- und interindividuellen Unterschieden im Umgang mit Lachen und Ausgelacht werden (Gelotophobie, Gelotophilie und Katagelastizismus) und darüber hinaus forscht er zu Verspieltheit im Erwachsenenalter sowie psychologisch-diagnostischen Fragestellungen (u.a. Adaptation und Validierung von Messinstrumenten, Methodeneffekte von Item- und Antwortformaten). Seine Forschungsarbeiten wurden in führenden Journals der Persönlichkeitspsychologie (u.a. Journal of Research in Personality, Personality and Individual Differences, Journal of Individual Differences) und Psychologischen Diagnostik (u.a., Journal of Personality Assessment, European Journal of Psychological Assessment) publiziert. Gemeinsam mit René Proyer adaptierte und validierte Herr Brauer den CRE-W in seiner deutschsprachigen Fassung und verfügt über fundierte Kenntnisse zur Entwicklung und Anwendung des CRE-W.