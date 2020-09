Informationen zum Webinar

In Deutschland ist der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in den letzten Jahren stark angestiegen. Dieses Bild spiegelt sich auch in der Zusammensetzung von Schulklassen wider. Dabei tauchen im Kontext der Schulplatzierung und geeigneter Fördermaßnahmen immer wieder die folgenden Fragen auf:

Kann das Kind bereits eingeschult werden?

Welche kognitiven Kompetenzen bringt es mit?

Welche Intelligenz- und Entwicklungsbereiche benötigen besondere Förderung, sodass die Schülerin oder der Schüler am “normalen” Schulalltag teilhaben kann?

Um den Antworten dieser Fragen näher zu kommen, ist der Einsatz von objektiven Testverfahren im Kontext Schule unerlässlich.

Inhalte des Webinars

Herausforderungen bei der Auswahl der passenden Testverfahren

Stolpersteine bei der Anwendung und Auswertung

Sprachfreie Testverfahren als „Goldstandard“ (!)(?)

Handlungsempfehlungen für die Schulpraxis

Mit dem Abschluss der Fortbildung erhalten Sie

Lösungen aus der direkten Schulpraxis

Know-how, das Sie sofort in der Praxis umsetzen können.

Ihr Teilnahmezertifikat

Termin

Nächster Termin: 09. März 2021 um 10:00 Uhr. Melden Sie sich jetzt an:

