Judith Sägesser Wyss (Studium der Psychomotorik HPS Zürich, Lehrpatent des Kantons Bern)

Aktuell: Dozentin für Psychomotorik und Grafomotorik an der PHBern am Institut für Heilpädagogik sowie Psychomotoriktherapeutin in der Stadt Bern

Schwerpunkte: Psychomotorik und Bewegungsförderung bei 4-8jährigen Kindern sowie im Schulalltag, Prävention Psychomotorischer Schwierigkeiten, Diagnostik und Förderung von Grafomotorik im Schulalltag