Die digitale Transformation schreitet voran und macht auch vor der Talentidentifikation keinen Halt –

Online-Potenzialanalysen sind gefragter denn je. Kein Wunder, denn bei zunehmender internationaler Zusammenarbeit und eingeschränkten zeitlichen und personellen Ressourcen sind Online-Verfahren eine echte kostensparende und dennoch zuverlässige Alternative.

Als Expert*innen für wissenschaftlich fundierte eignungsdiagnostische Testverfahren zeigen wir Ihnen, wie Sie zukünftig Ihre Talente mit Online-Potenzialanalysen schnell und zuverlässig identifizieren und zielgerichtet entwickeln können. Anhand eines Praxisbeispiels stellen wir die digitale Umsetzbarkeit von validen eignungsdiagnostischen Instrumenten sowie potenzielle Gefahren dar.



In unserem Kurzvortrag erhalten Sie einen Überblick über folgende Themen:

die Herausforderungen, die an Online-Potenzialanalysen gestellt werden

den Mehrwert, den eignungsdiagnostische Instrumente hierbei haben

die Umsetzbarkeit von Online-Potenzialanalysen in der Praxis

Chancen und Gefahren von Online-Potenzialanalysen



Online-Potenzialanalyse – Bewegt auch Sie dieses Thema in der aktuell herausfordernden Zeit?

Termin:

14. Oktober 2020 (13:30-14:00 Uhr)

